Киркоров неожиданно отменил выступления в Новый год: продюсер назвал причину

Киркоров неожиданно отменил свои выступления в Новый год
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Певец теперь иначе расставляет приоритеты

Звездный Филипп Киркоров на этот раз нарушил многолетнюю традицию, отказавшись от корпоративов в Новый год: продюсер Павел Рудченко объяснил это заботой о здоровье, за которым 58-летний эстрадный певец следит внимательно.

Не увидят зрители и солиста "Руки Вверх!" Сергея Жукова, который решил спокойно побыть вместе с родными в праздники.

Рудченко напомнил, что Киркоров пережил недавно операции. Плюсом ко всему стало его общее состояние – желает "элементарно отдохнуть" и пожить без переработок, чтобы организму было спокойнее.

Жуков, кстати говоря, тоже испытывает усталость, которая скопилась в течение время. У певца хватает гастролей и аншлагов по всей России.

Продюсер сообщил, что организаторы предлагали весьма выгодный гонорар Надежде Кадышевой – едва ли не в два раза больше от стандартного ценника за выступление в составе "Золотого кольца" без сына, которому она отдала бы часть программы.

"Исходя из этого, семья Кадышевых не пошла на такие условия, – поведал Павел. 

А концертный директор Аниты Цой ранее сообщал, что певица вся "распродана" на декабрь. За ее выступление теперь просят до 6 миллионов рублей: прежде ценник был вдвое дешевле.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
