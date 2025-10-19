Почему на самом деле Киркоров отказался от наследства покойного отца

Почему на самом деле Киркоров отказался от наследства покойного отца
Фото: АГН "Москва"
Раскрыта хитрая схема, к которой мог прибегнуть поп-король

Спустя полгода после кончины Бедроса Киркорова его законные наследники так и не подали заявление на получение оставшегося имущества артиста. Главным преемником считается его сын Филипп, но певец решил не обращаться к нотариусам. Другой родни у знаменитости по сути не осталось.

Представитель Киркорова адвокат Александр Добровинский заявил, что отказ от наследства – личное решение поп-короля. Он напомнил, что во время поминок артист назвал светлую память о родном отце – лучшим, что тот мог ему оставить после своей смерти. Уход родителя в итоге стал для него большим ударом.

Однако журналисты полагают, что на самом деле могут быть иные причины отказа Киркорова от наследства своего отца. После похорон артиста стало известно, что на него подали иск от имени ФНС – у Бедроса были большие долги. Не исключено, что его сын попросту не захотел отягощать себя финансовыми проблемами покойника.

Остальное имущество, которое было в распоряжении Киркорова-старшего, вполне могло быть переписано на близких при жизни. Поэтому и Филиппу обращаться за наследством не имеет никакого смысла.

Источник: Московский комсомолец
