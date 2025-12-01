Директор Киркорова устроил драку с блогером в Москве на глазах у толпы

Сам певец спешно покинул мероприятие и не стал ввязываться в конфликт

Концертный директор поп-короля Филиппа Киркорова Максим Ситник устроил драку с блогером Суадом Муратовичем: все произошло в центре Москвы на одном из публичных мероприятий.

Суад, уточняет Mash, использовал ругательное слово в отношении Ситника. Последний в ответ набросился на него.

При этом сам Киркоров, по уточнению, не стал участвовать в разборках и в самом начале конфликта покинул мероприятие.

Муратович заявил, что в принципе не привык махать кулаками. На мероприятие он пришел вместе со своей подругой в отличном настроении и заметил Киркорова, с которым захотел сделать совместное фото – поп-король так блистал, что Суад назвал его "сладким", восхитившись сияющим образом знаменитости.

Такая формулировка концертному директору пришлась не по душе. Блогер сообщил, что никого не хотел обидеть и дал по просьбе Ситника свой номер, который тот сохранил в контактах – а затем, утверждает Суад, обозвал его "гусем".

"Я сказал: "Сам ты гусь", после чего развернулся и начал уходить. И в этот момент он ударил меня в челюсть и в шею. Потом он бросил меня на землю, сделал болевой", – заявил блогер.

В итоге, по версии Муратовича, их разняли. А подошедшим сотрудникам полиции он сообщил, что не имеет претензий и заявление писать не намерен.

У Ситника же иная версия: Муратович, заявляет он, начал хамить во время разговора и смеялся над артистом, называя его "сладким пупсиком". А тот в ответ "начал включать фраера, а теперь переобулся в жертву".