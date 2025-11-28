СМИ: сброшенный со сцены охранник требует с Киркорова 2,3 млн рублей компенсации

СМИ: сброшенный со сцены охранник потребовал от Киркорова 2,3 млн рублей
Фото: АГН Москва
С поп-королем судятся из-за инцидента в 2023 году

Охранник, скинутый поп-королем Филиппом Киркоровым со сцены, потребовал еще 300 тысяч рублей, сославшись на ущерб здоровью. Суммарно требования в компенсации таким образом выросли до 2,3 млн рублей, сообщает Mash.

Александр Короткий, получивший тогда травму голеностопа, недополучил порядка 77 тыс. рублей, говорится в материале. Сейчас мужчина требует деньги за простой и моральный ущерб, о чем заявил в суде.

Мужчина решил судиться в октябре: изначально он требовал от Киркорова 2 млн рублей с публичными извинениями, так как предложенная Филиппом компенсация в 1 млн рублей его не устроила.

История произошла в 2023 году, когда группа секьюрити (с Коротким в составе) остановила Филиппа, попросив подождать, пока он спускается со сцены со своими друзьями. Александр утверждает, что поп-король его толкнул и продолжил движение. 

Мужчина, говорится в материале, получил растяжение связок правого голеностопа. Адвокат Киркорова утверждал, что все удалось мирно уладить. Однако у Александра другое мнение на этот счет – он утверждает, что с ним никто не говорил. Охранник обратился в полицию, где дело забросили, пишет Mash. Позднее Короткий пошел в суд.

Источник: Mash ✓ Надежный источник
