Помощница Киркорова опровергла слухи об отмене корпоративов в Новый год

Праздников без поп-короля не бывает

Патриарх российской эстрады Филипп Киркоров работает в своем обычном режиме и готовится к выступлениям в праздники, сообщила пресс-секретарь исполнителя Екатерина Успенская.

Помощницу Филиппа удивил пост общественника Виталия Бородина, который сообщил, что тот якобы не будет участвовать в корпоративах на Новый год и иных мероприятиях.

Успенская иронично задалась вопросом: разве Бородин является концертным директором Филиппа? К тому же, вызывает любопытство, откуда у общественника появилась подобная информация. Напротив, Киркоров занят активной подготовкой.

"Вы меня простите: какой праздник без Филиппа Киркорова? – высказалась Успенская.

А до этого продюсер Павел Рудченко заявлял, что причиной "отказа" от концертов стало здоровье, которым Киркоров решил плотнее заняться и поберечь себя от переработок.