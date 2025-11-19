Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Патриарх российской эстрады Филипп Киркоров работает в своем обычном режиме и готовится к выступлениям в праздники, сообщила пресс-секретарь исполнителя Екатерина Успенская.
Помощницу Филиппа удивил пост общественника Виталия Бородина, который сообщил, что тот якобы не будет участвовать в корпоративах на Новый год и иных мероприятиях.
Успенская иронично задалась вопросом: разве Бородин является концертным директором Филиппа? К тому же, вызывает любопытство, откуда у общественника появилась подобная информация. Напротив, Киркоров занят активной подготовкой.
"Вы меня простите: какой праздник без Филиппа Киркорова? – высказалась Успенская.
А до этого продюсер Павел Рудченко заявлял, что причиной "отказа" от концертов стало здоровье, которым Киркоров решил плотнее заняться и поберечь себя от переработок.
На перемещение техники у стран альянса уходит полтора месяца
Представители западной коалиции все чаще используют воинственную риторику