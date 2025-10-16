Стал известен влиятельный покровитель Филиппа Киркорова

Знаменитость, как оказалось, не просто так продвигает певицу Марго

Попавший в прошлом году под "отмену" Филипп Киркоров сумел вернуть себе былой статус – он снова востребован на общественных мероприятиях, его зовут на важные события и артист часто мелькает в светской хронике. Поговаривали, что это произошло так быстро благодаря связям знаменитости с нужными людьми, и недавно источники раскрыли имя его влиятельного покровителя.

Оказалось, что для Киркорова сотрудничество с певицей Марго – взаимовыгодное. Певец не только получает солидные суммы за продвижение девушки в шоу-бизнесе, но также ему дают доступ в высокие кабинеты. Поп-король уже активно пользуется своим положением, чтобы решить какие-то вопросы.

"Филиппу нужно было одно дельце провернуть, но все никак не получалось выйти на нужных людей. А потом оказалось, что их дети – большие поклонники Марго", – рассказали осведомители.

По их словам, Киркоров смог договориться о личной встрече детей с артисткой, что и стало для него настоящим спасением. Также поговаривают, что у Овсянниковой есть влиятельный покровитель, который оплачивает ее продвижение в шоу-бизнесе, но его имя держат в строгом секрете.

