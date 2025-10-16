Стал известен влиятельный покровитель Филиппа Киркорова

Стал известен влиятельный покровитель Филиппа Киркорова
Фото: соцсети
Знаменитость, как оказалось, не просто так продвигает певицу Марго

Попавший в прошлом году под "отмену" Филипп Киркоров сумел вернуть себе былой статус – он снова востребован на общественных мероприятиях, его зовут на важные события и артист часто мелькает в светской хронике. Поговаривали, что это произошло так быстро благодаря связям знаменитости с нужными людьми, и недавно источники раскрыли имя его влиятельного покровителя.

Оказалось, что для Киркорова сотрудничество с певицей Марго – взаимовыгодное. Певец не только получает солидные суммы за продвижение девушки в шоу-бизнесе, но также ему дают доступ в высокие кабинеты. Поп-король уже активно пользуется своим положением, чтобы решить какие-то вопросы.

"Филиппу нужно было одно дельце провернуть, но все никак не получалось выйти на нужных людей. А потом оказалось, что их дети – большие поклонники Марго", – рассказали осведомители.

По их словам, Киркоров смог договориться о личной встрече детей с артисткой, что и стало для него настоящим спасением. Также поговаривают, что у Овсянниковой есть влиятельный покровитель, который оплачивает ее продвижение в шоу-бизнесе, но его имя держат в строгом секрете.

Ранее Барецкий назвал стоимость родового склепа Филиппа Киркорова.

Источник: Telegram
По теме

Латвия придумала изощренный способ ударить по России

Белоруссию тоже задели новые ограничения

Эвакуация Киева: срочное заявление властей

Администрация столицы выступила с противоречивыми сообщениями

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей