58-летний Филипп Киркоров после череды несчастий сделал заявление о своей будушей карьере

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Чего ждать поклонникам короля российской эстрады после всего, что он пережил в 2025-м году?

Филипп Киркоров давно не давал сольных концертов – после ожога на сольнике в Петербурге в апреле он отменил летний тур по черноморским курортам. Но только что пришла радостная для поклонников новость – в дни новогодних каникул Народный артист России выступит в Самаре и Екатеринбурге, а зиму мы будем провожать на двух его концертах в столице.

"Я еще и альбом планирую выпустить (после 2020 года у него не было пластинок – Прим. ред.), – обещает музыкант. – В нем будет и моя свежая премьера "Одинокая, нежная", и "Черная пантера", которая наделала шума в конце прошлого года".

58-летний Киркоров заметил, что после знаменитого падения на открытии "Новой волны" в Казани в конце августа он не планирует отказываться каких-то сложных декораций и эффектных постановок во время выступлений. "Не могу! Хоть мне и многие про это говорят, – улыбается певец. – Ничему меня жизнь не учит… Вот сейчас делаю шоу, в котором все равно используются и трюки, и пиротехника. Летать, правда, на сцене вряд ли буду – у нас же сейчас все летают, даже SHAMAN (на "Интервидении" – Прим. ред.)! А не люблю делать, как все. Пусть летают, я же лучше по земле похожу. Но зато как похожу!!!"

