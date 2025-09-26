Королевский подарок: Киркоров поразил фаворитку дизайнерской сумкой почти за три миллиона

Королевский подарок: Киркоров поразил фаворитку дизайнерской сумкой почти за три миллиона
Фото: Утро.ру
Филиппа Киркорова все знают как человека, умеющего и любящего делать дорогие подарки. Он умеет удивить, порадовать и сделать такой широкий жест, что все ахнут!

В Москве состоялась закрытая презентация песни "Ку-ка-ре-ку", которую протеже короля российской Margo записала с американским рэпером Lil Pump. Поддержать этот необычный дуэт пришел Филипп Киркоров, который, собственно, и открыл Margo в качестве певицы публике, став ее продюсером. И появился король российской эстрады не с пустыми руками, а с огромным букетом цветов и внушительных размеров коробкой с надписью Moschino.

Эта итальянская компания занимается производством модной одежды, обуви, парфюмерии, текстиля, аксессуаров и других предметов роскоши. И в коробке, которую принес Киркоров, была их самая креативная новинка – клатч в виде... порции спагетти! 

На создание этой новинки миланский модный дом  вдохновился тарелкой пасты. Клатч, украшенный каскадом "спагетти" и томатными акцентами, стал звездой подиума на показе в июле.

Креативный директор Moschino Адриан Аппиолаза тогдп пошутил: "Углеводы еще никогда не выглядели так стильно!". Действительно, сумка притягивает взгляд, остается в памяти и ее снимки моментально расходятся по соцсетям.

Фото: Утро.ру

Стоит заметить, что для бренда Moschino любовь к  необычным аксессуарам – часть стратегии. Они выпускали сумки в виде чистящего средства, плюшевых игрушек, пакета с печеньями. А эта сумка-спагетти на официальном сайте компании стоит 3200 долларов – почти три миллиона рублей. И в России официально она не продается. 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
По теме

Американские генералы в панике: глава Пентагона созывает экстренное собрание

Подобного в американской истории еще не было

Европа передала послание России: чиновники провели тайную встречу в Москве

В ЕС уверены, что российское командование намеренно отдало приказ устроить воздушные провокации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей