Королевский подарок: Киркоров поразил фаворитку дизайнерской сумкой почти за три миллиона

Филиппа Киркорова все знают как человека, умеющего и любящего делать дорогие подарки. Он умеет удивить, порадовать и сделать такой широкий жест, что все ахнут!

В Москве состоялась закрытая презентация песни "Ку-ка-ре-ку", которую протеже короля российской Margo записала с американским рэпером Lil Pump. Поддержать этот необычный дуэт пришел Филипп Киркоров, который, собственно, и открыл Margo в качестве певицы публике, став ее продюсером. И появился король российской эстрады не с пустыми руками, а с огромным букетом цветов и внушительных размеров коробкой с надписью Moschino.

Эта итальянская компания занимается производством модной одежды, обуви, парфюмерии, текстиля, аксессуаров и других предметов роскоши. И в коробке, которую принес Киркоров, была их самая креативная новинка – клатч в виде... порции спагетти!

На создание этой новинки миланский модный дом вдохновился тарелкой пасты. Клатч, украшенный каскадом "спагетти" и томатными акцентами, стал звездой подиума на показе в июле.

Креативный директор Moschino Адриан Аппиолаза тогдп пошутил: "Углеводы еще никогда не выглядели так стильно!". Действительно, сумка притягивает взгляд, остается в памяти и ее снимки моментально расходятся по соцсетям.

Стоит заметить, что для бренда Moschino любовь к необычным аксессуарам – часть стратегии. Они выпускали сумки в виде чистящего средства, плюшевых игрушек, пакета с печеньями. А эта сумка-спагетти на официальном сайте компании стоит 3200 долларов – почти три миллиона рублей. И в России официально она не продается.