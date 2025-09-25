Филипп Киркоров перевез из Болгарии прах матери и бабушки

Филипп Киркоров перевез из Болгарии прах матери и бабушки
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
18 марта ушел из жизни Народный артист России Бедрос Киркоров. Его сын Филипп Киркоров в эксклюзивном интервью "Утро.ру" рассказал, что планирует к первой годовщине установить памятник.

Мать Филиппа Киркорова – ведущая концертов Виктория Марковна Киркорова (урожденная Лихачева) – ушла из жизни в 1994 году и была похоронена в Софии. Но сейчас ездить в Болгарию сложно, и Филипп решил эксгумировать и перезахоронить ее на Троекуровском кладбище в Москве, где упокоился его отец.

"Прах бабушки и мамы я перевез из Болгарии в Москву, – сообщил Филипп в эксклюзивном интервью "Утро.ру". – Сейчас пытаюсь найти прах дедушки, который похоронен на Донском кладбище. Его зовут Мартин, в честь кого я и назвал своего сына. Хочу их всех собрать".

По словам Филиппа, две урны из Болгарии уже у него. "Так трудно это было сделать, – не скрывает певец, – Слава богу, помогло мне наше Министерство иностранных дел. Всеми правдами и неправдами они достали прах мамы и бабушки и привезли в Москву. Но оказалось, прах дедушки, который в Москве, изъять куда труднее. Сейчас прохожу много бюрократических моментов и надеюсь, все получится. Надеюсь, успеем все сделать к годовщине и поставить памятник. Рассматриваю сейчас эскизы – очень хочется, чтобы было похоже".

