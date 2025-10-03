Барецкий назвал стоимость родового склепа Филиппа Киркорова

Раскрыта стоимость родового склепа Филиппа Киркорова
Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Артист всерьез задумался о вечных вопросах

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров решил увековечить свою звездную династию и создать родовой склеп, где будут собраны все его близкие. Ради этого любимец публики перевез урны с прахом матери и бабушки, разыскал прах дедушки и уже готовит открытие памятника отцу Бедросу Киркорову на Троекуровском кладбище. Артист признавался, что с перевозкой урн пришлось пройти через массу сложностей и бюрократии.

Президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий прокомментировал ситуацию. Он отметил, что подобные перевозки редко кто берет на себя, так как процесс это крайне хлопотный.

Барецкий также объяснил, что стоимость будущего склепа зависит от его размеров и глубины. По его оценке, такие объекты обходятся в несколько миллионов рублей. В случае Киркорова речь может идти о суммах от трех до пяти миллионов.

Точной информации о том, каким видит склеп сам исполнитель хита "Зайка моя", пока нет, но ясно одно – для певца это дело стало принципиальным и очень личным.

К слову, ранее артист сделал заявление о своей будущей карьере.

Выбор читателей