Киркорова сочли скрытым врагом России

"Сосать бюджет": Киркорова сочли скрытым врагом России
Филипп Киркоров. Фото: соцсети
Действия знаменитости вызывают большие вопросы

Ветеран боевых действий на афганских землях, юрист Александр Трещев резко высказался о поп-короле отечественной эстрады Филиппе Киркорове.

По мнению общественного деятеля, исполнитель является приспособленцем, которого можно считать врагом государства. Он уверен, что знаменитость остался в родной стране лишь потому, что за рубежом он никому не нужен.

Адвокат напомнил, что звездный артист никак не отреагировал на слова своей экс-жены Аллы Пугачевой о фиктивном браке, озвученные ею в скандальном интервью. По словам адвоката, это показывает: артист до сих пор боится бывшую и находится под ее влиянием.

Он также заявил, что исполнитель стремится получать выгоду в родной стране и избегает любых конфликтов с бывшей супругой.

"Пытается и сосать в России бюджеты, и с Пугачевой боится конфликтовать", – отметил адвокат.

В заключение общественник предложил присвоить знаменитости статус иностранного агента.

Ранее он рассказал о схеме, по которой "Женщина, которая поет" продолжает зарабатывать в России.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
