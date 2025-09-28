"Вам лучше не знать": Бузова объяснила свои пальцы во рту у Киркорова

Курс рубля
Телеведущая Ольга Бузова впервые прокомментировала нашумевшее видео с концерта Дмитрия Билана, на котором засовывает пальцы в рот Филиппа Киркорова. Кадры вызывали широкий общественный резонанс и негативную реакцию публики. Сама знаменитость уверяет, что за закрытыми дверьми они с певцом вытворяют вещи похлеще.
По словам Бузовой, она была бы признательна, если бы все забыли об увиденном. Камера запечатлела их личное общение, и то, как они предпочитают в этот момент взаимодействовать – их дело.
"Что мы делаем наедине – вам лучше не знать", – заявила Ольга.
Напомним, на кадрах, появившихся в Сети, Бузова засовывает в рот Киркорову палец, а после облизывает его сама. В конце перфоманса звезды целуют друг друга в губы.
После этого Ольга и Филипп неоднократно признавались в теплых чувствах друг к другу и флиртовали на камеру, намекая на близкие отношения. Однако слухи об их романе пока не подтвердились.
