"Вам лучше не знать": Бузова объяснила свои пальцы во рту у Киркорова

Знаменитость не скрывает, что с исполнителем состоит в крайне близких отношениях

Телеведущая Ольга Бузова впервые прокомментировала нашумевшее видео с концерта Дмитрия Билана, на котором засовывает пальцы в рот Филиппа Киркорова. Кадры вызывали широкий общественный резонанс и негативную реакцию публики. Сама знаменитость уверяет, что за закрытыми дверьми они с певцом вытворяют вещи похлеще.

По словам Бузовой, она была бы признательна, если бы все забыли об увиденном. Камера запечатлела их личное общение, и то, как они предпочитают в этот момент взаимодействовать – их дело.

"Что мы делаем наедине – вам лучше не знать", – заявила Ольга.

Напомним, на кадрах, появившихся в Сети, Бузова засовывает в рот Киркорову палец, а после облизывает его сама. В конце перфоманса звезды целуют друг друга в губы.

После этого Ольга и Филипп неоднократно признавались в теплых чувствах друг к другу и флиртовали на камеру, намекая на близкие отношения. Однако слухи об их романе пока не подтвердились.