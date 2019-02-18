Великобритания накаляет ситуацию по Скрипалю

Лондон хранит загадочное молчание по поводу здоровья экс-полковника ГРУ

Британская полиция игнорирует вопросы журналистов о публикации местной газеты о том, что Сергей Скрипаль, отравленный в марте 2018-го в Солсбери, стал хуже себя чувствовать.

О том, что Скотленд-Ярд отказывается комментировать информацию журналистов газеты The Sunday Times о том, что шпиону потребовалась медицинская помощь, передает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

При этом существует версия о том, что экс-полковника ГРУ уже давно нет в живых, а Лондон создает все условия для того, чтобы в скором времени объявить его мертвым и не вызвать в обществе ненужные вопросы. Такого развития ситуации не исключает как посольство РФ, так и племянница Скрипаля Виктория. К слову, пользователи Сети также подозревают, что экс-полковник ГРУ давно умер.

"Очень может быть.... С этих наглосаксов станется", "Понятное дело... конечно умер, раз его не показывают", "Я думаю, что его давно нет в живых", "Год назад это было понятно", – комментируют последние новости о Скрипале пользователи Twitter.

"Скрипаль давно уже мертв! Британцам нужно предъявить его миру: живого или мертвого. Версия: ему стало хуже, потом он умрет!" – объяснил поведение Лондона Ninel1953.

Некоторые полагают, что шпион разбогател, согласившись на сделку с Лондоном, который инсценировал отравление.

"А может Скрипаль сейчас потягивает коктейль где-то, а мы тут панику разводим...Раз его не показывают вообще", – отмечает Vanilla.

"Все уже поняли, что это спланированная срежиссированная провокация Лондона", – вторит ей еще один интернет-пользователей.

Сергей и Юлия Скрипаль впали в кому 4 марта 2018-го в Солсбери. Великобритания обвинила Москву в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери, не предоставив реальных доказательств.