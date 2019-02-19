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Скрипалей вывели на чистую воду

Сергей и Юлия Скрипаль. Фото: www.globallookpress.com
Полковник Квачков не поверил в отравление бывшего коллеги

Отравление экс-сотрудника российских спецслужб и его дочери в британском городе Солсбери в марте прошлого года является постановочным от начала до конца. Данный сюжет был придуман и раскручен для очернения России на международной арене. Такое заявление сделал отставной полковник ГРУ Владимир Квачков.

"Скрипали – совершенно неприкрытые политтехнологии, ничего реального там нет. Туфта",

приводит слова бывшего разведчика "Лента.ру".

Квачков возложил ответственность за скандал вокруг предполагаемого отравления Скрипалей на неких "внешних паразитов, которым нужно было укусить, обгадить Россию".

Дело Скрипалей экс-полковник ГРУ прокомментировал незадолго до выхода из колонии в мордовском поселке Леплей, где отбывал срок за разжигание межнациональной розни, попытку покушения на экс-главу "Роснано" Анатолия Чубайса и организацию мятежа. Решение об освобождении было принято в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК РФ ("Экстремизм") и истечением срока наказания за попытку организовать мятеж. В местах лишения свободы Квачков находился с 2013 года.

Стены колонии бывший военный покинул сегодня днем, сообщает "Пятый канал". Он заявил журналистам, что "к походу и бою готов". Жена Владимира Квачкова Надежда сообщила, что они с мужем не собираются уезжать из России. "Это наша страна, наша родина, мы не собираемся уезжать", – сказала она.

Версии о том, что отравление в Солсбери было тщательно спланированной операцией британских спецслужб, направленной на дискредитацию РФ, выдвигались и ранее. По предположениям наблюдателей, Сергей и Юлия Скрипали могли сговориться с властями Соединенного Королевства и стать участниками спектакля, который позволил Лондону развязать дипломатическую войну с Москвой и потребовать от ЕС и США ужесточения экономических санкций против РФ. В обмен на это Скрипалям гарантировали сытую и беззаботную жизнь в Великобритании под защитой Скотленд-Ярда и спецслужб.

Владимир Квачков. Фото: www.globallookpress.com

Бывший сотрудник ГРУ и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери почти год назад, 4 марта 2018 года. Соединенное Королевство обвинило в причастности к произошедшему Россию, а позже раскрыло имена "отравителей" – Александр Петров и Руслан Боширов. В феврале 2019 г. появилась информация о третьем агенте, который якобы остался в Великобритании после покушения.

Фоторепортаж
Внешность Юлии Скрипаль после отравления шокировала весь мир
Global Look Press Global Look Press Global Look Press
PA Images TASS PA Images TASS PA Images TASS
Андрей ФИЛАТОВ
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