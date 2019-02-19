Полковник Квачков не поверил в отравление бывшего коллеги

Отравление экс-сотрудника российских спецслужб и его дочери в британском городе Солсбери в марте прошлого года является постановочным от начала до конца. Данный сюжет был придуман и раскручен для очернения России на международной арене. Такое заявление сделал отставной полковник ГРУ Владимир Квачков.



"Скрипали – совершенно неприкрытые политтехнологии, ничего реального там нет. Туфта",

– приводит слова бывшего разведчика "Лента.ру".

Квачков возложил ответственность за скандал вокруг предполагаемого отравления Скрипалей на неких "внешних паразитов, которым нужно было укусить, обгадить Россию".

Дело Скрипалей экс-полковник ГРУ прокомментировал незадолго до выхода из колонии в мордовском поселке Леплей, где отбывал срок за разжигание межнациональной розни, попытку покушения на экс-главу "Роснано" Анатолия Чубайса и организацию мятежа. Решение об освобождении было принято в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК РФ ("Экстремизм") и истечением срока наказания за попытку организовать мятеж. В местах лишения свободы Квачков находился с 2013 года.

Стены колонии бывший военный покинул сегодня днем, сообщает "Пятый канал". Он заявил журналистам, что "к походу и бою готов". Жена Владимира Квачкова Надежда сообщила, что они с мужем не собираются уезжать из России. "Это наша страна, наша родина, мы не собираемся уезжать", – сказала она.

Версии о том, что отравление в Солсбери было тщательно спланированной операцией британских спецслужб, направленной на дискредитацию РФ, выдвигались и ранее. По предположениям наблюдателей, Сергей и Юлия Скрипали могли сговориться с властями Соединенного Королевства и стать участниками спектакля, который позволил Лондону развязать дипломатическую войну с Москвой и потребовать от ЕС и США ужесточения экономических санкций против РФ. В обмен на это Скрипалям гарантировали сытую и беззаботную жизнь в Великобритании под защитой Скотленд-Ярда и спецслужб.

Бывший сотрудник ГРУ и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери почти год назад, 4 марта 2018 года. Соединенное Королевство обвинило в причастности к произошедшему Россию, а позже раскрыло имена "отравителей" – Александр Петров и Руслан Боширов. В феврале 2019 г. появилась информация о третьем агенте, который якобы остался в Великобритании после покушения.