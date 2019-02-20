Москва объявила о смерти Скрипалей

МИД РФ высказал худшие опасения из-за странного поведения британских властей

Министерство иностранных дел России не берется однозначно констатировать, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия живы. Об этом сообщил пресс-секретарь российской дипмиссии в Соединенном Королевстве, комментируя информацию о заявлении матери бывшего шпиона в правоохранительные органы страны с просьбой объявить ее сына и внучку в розыск.

"Представителям посольства вопреки нормам международного права и двусторонней Консульской конвенции 1965 года не был предоставлен доступ к российским гражданам. Поэтому мы не можем констатировать факта нахождения в живых Сергея и Юлии Скрипаль",

– сказал наш дипломат.

По его словам, в Москве вызывают волнения и последние утечки в британских СМИ относительно ухудшения состояния здоровья экс-полковника. Также он напомнил, что дочь его была представлена миру после якобы отравления "Новичком" всего один раз – в мае 2018 года.

"Все это свидетельствует о том, что наши граждане по меньшей мере пребывают в условиях изоляции",

– резюмировал пресс-секретарь, передает телеканал "360".

О том, что пожилая мать бывшего шпиона Елена Скрипаль попросила российские правоохранительные органы признать ее сына пропавшим без вести, стало известно накануне. Заявление было подано по месту жительства Юлии, т.е. в Москве.

Сегодня в Скотленд-Ярде заявили, что пока не получали из столицы РФ соответствующего уведомления.

