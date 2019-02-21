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Разгадка проста: детали убийства Скрипалей раскрыли

Юлия и Сергей Скрипаль. Фото: www.globallookpress.com
Вслед за экс-сотрудником ГРУ отправили и его дочь Юлию

Бывшего шпиона, якобы отравленного в Солсбери, могли убить еще летом прошлого года.

О возможной смерти Сергея и Юлии Скрипаль заговорили накануне официально.

"…мы не можем констатировать факта нахождения в живых Сергея и Юлии Скрипаль",

– заявили в российской дипмиссии в Британии.

Юлия Скрипаль. Фото: PA Images/ТАСС

В Сети между тем продолжают строить версии и пытаются восстановить детали смерти экс-полковника ГРУ и его дочери. Так, представляется вполне вероятным, что Сергея Скрипаля убили летом. Интервью же и обращения Юлии к родным и прессе готовили заранее. Это были так называемые "консервы", предполагает автор телеграм-канала "338".

Дочь Скрипаля, между тем, могла давно понять, что ее обманули и используют. Возможно, девушка попыталась сбежать и добраться до наших дипломатов, но не сумела. И стала ненужным и опасным свидетелем. Поэтому ей, как и отцу, грозит смерть.

"Первым в ближайшее время будет объявлено о "недавней" смерти Скрипаля (подводка уже вброшена, тезис- ухудшение состояния), позже о смерти Юли (после оценки реакции на эту тактику и необходимости мелких корректировок)",

отмечается в сообщении.

Причина исчезновения Сергея Скрипаля ясна. Фото и видео можно подделать, а вот в телефонном разговоре с родными заранее записанные слова не помогут.

"Так что предательство Скрипаля сыграло против него самого, без участия мнимых групп ликвидации его завалили как жертвенное животное принявшие его "благодетели". Публично, под софитами",

– пишет телеграм-канал.

Напомним, ранее тревогу забили близкие Скрипалей. Мать бывшего шпиона написала заявление в полицию с требованием признать сына и внучку без вести пропавшими. Позже пожилая женщина рассказала, что в московской квартире Юлии Скрипаль кто-то поселился.

Фоторепортаж
Внешность Юлии Скрипаль после отравления шокировала весь мир
Global Look Press Global Look Press Global Look Press
PA Images TASS PA Images TASS PA Images TASS
Кристина ЧЕРНИКОВА
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