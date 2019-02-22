Появилось новое доказательство того, что дочь экс-полковника ГРУ мертва

Сергей и Юлия Скрипаль, которых отравили "Новичком" в марте 2018-го, не могли выжить, так как антидота от этого яда не существует. Последствия атаки на организм можно уменьшить, но вылечить человека нельзя. Именно поэтому единственное интервью, которое якобы дала девушка, – на самом деле подделка британских спецслужб. Юлия попросту не могла быть в состоянии что-либо сказать.

На этот простой вывод указал уральский уфолог Валентин Дегтерев. Он отметил, что "Новичок" – смертельное вещество, которое остается опасным даже в выделениях организма отравленного. Поэтому в СССР его не пустили в производство.

Британцы, руководствуясь своими скрытыми мотивами, решили "доказать" то, что Скрипали чудом выжили с помощью интервью Юлии, которое она дала в конце апреля 2018-го, вскоре после выхода из комы. Тогда зрители обратили внимание на то, что девушка не была на себя похожа. Женщина в кадре была старше дочери экс-полковника ГРУ и намного худее. Впрочем, все это списали на последствия комы. Однако никого не смутил тот факт, что у Скрипаль был на шее шрам от трахеостомии. А ведь после этой процедуры пациент еще многие недели не может говорить. Но серьезное хирургическое вмешательство почему-то не помешало Юлии уверенным и четким голосом сообщить, что она и ее отец собираются укрыться.

Засомневавшийся в подлинности видео блогер пропустил интервью россиянки через специальную программу, получив оригинальную фонограмму, на которой звучит голос совсем другой девушки. По мнению Дегтерева, говорит на записи простуженная украинка, которая старше Юлии на несколько лет. Получается, что британские спецслужбы исправили интервью, чтобы получился голос Скрипаль. К тому же это интервью записывали не в Англии, а в США, а именно – в Нью-Йорке, что, по словам уфолога, слышно по фоновым звукам. Что подтверждает теорию о том, что Скрипали умерли сразу.

Дегтерев подчеркивает, что британцы отказывают россиянам во встречах с пострадавшими, потому что тех нет в живых. Он также, как племянница экс-полковника ГРУ Виктория, уверен, что сообщение об ухудшившемся состоянии шпиона было распространено специально. Вскоре Великобритания объявит о том, что отравленные так и не оправились.

Инцендент произошел в Солсбери 4 марта 2018-го. Недавно Россия официально заявила о том, что не может подтвердить тот факт, что Скрипали живы.