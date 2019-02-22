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Нет слов: Лондон не знает, что делать с мертвыми Скрипалями

Фото: pixabay.com
Молчание Туманного Альбиона говорит о многом

В том, что отравленные в британском захолустье отец и дочь остались в живых, сильно сомневаются российские дипломаты. И их скепсис, надо признать, вполне оправдан. О бывших русских нет ни слуху ни духу вот уже почти год. Лишь однажды Юлия Скрипаль вышла из сумрака.

Однако Туманный Альбион держит язык за зубами, ибо ему есть что скрывать, полагает официальный представитель российского МИД Мария Захарова. А последними новостями о пошатнувшемся здоровье экс-шпиона Британия подготавливает общественность к объявлению о смерти Скрипалей. 

"Несмотря на наши официальные запросы, никакой достоверной – ладно, достоверной, хотя бы официально – информации по делу Скрипалей британская сторона предоставить не может и не предоставила",

цитирует Захарову РИА "Новости".

Фото: www.globallookpress.com

Вполне возможно, предположила она, что у Лондона просто-напросто нет никаких доказательств о российском следе в этом загадочном покушении. Вот он и притих.

Неоднократно о гибели отца и дочери заявляла племянница Виктория, напоминает "ФедералПресс". Есть также версия об инсценировке отравления, чтобы ввести антироссийские санкции. 

Запутанной истории, которая произошла в британском Солсбери, 4 марта будет год. Однако до сих пор ситуация не прояснилась.

Фоторепортаж
Вторая Юлия: Как Шапиро пошла по стопам Скрипаль
Фото: instagram.com/missannawebb Фото: instagram.com/missannawebb Фото: instagram.com/missannawebb
Фото: instagram.com/missannawebb Фото: instagram.com/missannawebb Фото: instagram.com/missannawebb
Ксения АНДРЕЕВА
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