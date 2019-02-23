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Третьего "отравителя" Скрипалей выдала случайность

Фото: www.globallookpress.com
Британцы вычислили личность "русского шпиона" с помощью документального кино

Исследователи The Bellingcat признались, что с трудом нашли Сергея Федотова, которого считают причастным к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Все дело в том, что у британцев не было фото предполагаемого участника преступления, но в конце концов им удалось решить этот вопрос.

Сотрудники The Bellingcat раздобыли списки пассажиров, которые прилетели в Лондон 2 марта 2018-го, и узнали дату рождения Федотова. Решив, что сотрудники ГРУ сохраняют данные о себе, они обнаружили человека с той же датой рождения по одному из адресов, которые связаны с ведомством.

При этом источник отдал британцам снимок загранпаспорта Федотова. Его сравнили с кадром из фильма про бой за высоту Ослиное Ухо. Все эти фото отправили на профессиональную экспертизу, согласно которой, лица на них совпадают на 78%, хотя достаточно 70%.

Фото: www.globallookpress.com

Ранее исследователи заявили, что Сергей Федотов, настоящее имя которого якобы Денис Вячеславович Сергеев, был третьим "русским агентом" в деле Скрипалей. Британские журналисты утверждают, что он является офицером ГРУ, а после отравления остался на некоторое время в Великобритании.

Лондон также обвиняет в этом преступлении Руслана Боширова и Александра Петрова, не предоставляя доказательств. Россияне уверяют, что приезжали в Солсбери в качестве туристов. 

Полина ИВАНОВА
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