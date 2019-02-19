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Расплата за Солсбери: у США остался еще один повод для санкций против РФ

Фото: www.globallookpress.com
Вашингтон придерживает этот козырь, чтобы ударить посильнее

Не стоит думать, что США решили пересмотреть санкционную политику в отношении России, раз до сих пор не ввели новых ограничительных мер в связи с отравлением экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля. Новые санкции еще обязательно будут, просто пока это не является вопросом первостепенной важности для Вашингтона. Так считает директор Центра военно-политического анализа Хадсонского института (США) Ричард Вайц.

"Еще один негативный инцидент между двумя странами, скорее всего, подтолкнет введение этих санкций", – отметил он в интервью РИА "Новости".

Аналогичного мнения придерживается эксперт Международной кризисной группы в Вашингтоне Ольга Оликер. Она полагает, что отсрочка санкций "за Солсбери" связана как с обновленным в ноябре 2018 г. составом Конгресса, так и с разногласиями внутри команды Белого дома.

"Они обязаны что-то сделать. В администрации есть разные позиции, разные взгляды. Они не договорились", – считает она.

Фото: www.globallookpress.com

Помимо наказания за отравление Скрипаля, США могут отомстить за реализацию проекта "Северный поток – 2". Они уже не раз угрожали ввести санкции против участников строительства газопровода, и их сдерживает только то, что там задействованы европейские страны – союзники США, отмечает Оликер. Но если президенту США Дональду Трампу взбредет в голову наказать кого-то из европейцев, он в первую очередь ударит по "Северному потоку – 2".

Вашингтон в ноябре 2018 г. заявил, что РФ не выполнила предписания по контролю за химоружием, выставленные в связи с обвинениями по отравлению Скрипаля в Солсбери. На этом основании США предупредили о намерении ввести новый пакет санкций против РФ. Меры затрагивают поставки американских технологий и выдачу займов, весь российский импорт, прямые авиаперелеты и тому подобное.

Инцидент в Солсбери произошел в марте 2018 года. Британские власти заявили, что к отравлению бывшего агента ГРУ причастны российские власти. Никаких доказательств обнародовано не было. Сам Скрипаль, несмотря на сообщения о его полном выздоровлении, на связь ни с кем не вышел.

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Николай ВИКТОРОВ
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