Трамп потерял доверие к разведке США из-за Путина

Глава Белого дома полагается на слова своего российского коллеги

Американские спецслужбы предоставили Дональду Трампу доклад о том, что существует угроза безопасности страны. Согласно документу ФБР, у КНДР есть баллистические ракеты, которые могут достичь территории США. Однако президента не убедили данные о том, что республика может нанести удар по его государству.

Трамп подчеркнул, что Владимир Путин считает по-другому и он склонен доверять именно ему. По словам главы Белого дома, президент России сообщил ему о том, что у КНДР нет подобного оружия. Когда сотрудники разведки заявили лидеру американцев, что эта информация не соответствует ни одному отчету, то он отметил, что ему "все равно".

О недоверии Трампа к работе и выводам спецслужб США, которые тратят много времени и сил на то, чтобы помогать ему принимать различные решения, рассказал в интервью телеканалу CBS бывший исполняющий обязанности ФБР Эндрю Маккейб. Его шокировал тот факт, что президент США не захотел ознакомиться с настоящим положением дел ради безопасности страны, несмотря на то, что он занимается подобными вопросами каждый день.