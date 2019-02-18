ЕС дружно отомстит России за украинских моряков

Новые санкции против Москвы практически согласованы

Брюссель усилит ограничения в отношении России из-за ситуации в Керченском проливе. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в понедельник, 18 февраля.

"В ближайшие недели будет единогласное решение ЕС по новым санкциям за события в Керченском проливе", – приводит ТАСС слова дипломата.

По данным агентства, речь идет не о традиционных мерах экономического характера против страны в целом, а о попытке наказать неких конкретных "виновников" конфликта с Украиной, произошедшего в ноябре прошлого года в Керченском проливе. Ожидается, что в черный список ЕС будут внесены 8 россиян, причастных к той ситуации.

Корабли ВМС Незалежной вторглись на территорию РФ без разрешения и даже уведомления 25 ноября 2018 года. На требования пограничников они не отреагировали и не остановились. В результате силовой операции корабли были препровождены в порт Керчи, члены экипажей, среди которых оказались сотрудники СБУ, арестованы.

На Западе потребовали от РФ отпустить украинских военных моряков, в противном случае пригрозили санкциями. На этом настаивал и президент Украины Петр Порошенко.

Ранее о том, что члены ЕС достигли принципиального согласия по новым антироссийским санкциям, сообщила глава МИД Австрии Карин Кнайсль, известная в РФ по танцу с президентом Владимиром Путиным. Со своей стороны, в Германии запланированные меры назвали "умеренными", но "неизбежными".