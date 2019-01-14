Защита подсудимых против подобного решения

Заседание по продлению срока ареста морякам ВМС Украины, обвиняемых в незаконном проникновении на территорию РФ, могут закрыть от публики и даже прессы. По крайней мере этого опасается адвокат одного из подсудимых Сергей Бадамшин. По его словам, засекретить ход слушаний в Лефортовском суде Москвы, а также обязать участников процесса молчать о происходящем хочет следствие.

"ФСБ обратилась в суд с внепроцессуальным обращением с требованием провести заседание в закрытом режиме по продлению меры пресечения, ссылаясь при этом на тайну предварительного следствия, – сообщил он ТАСС. – Мы считаем это грубым нарушением принципа гласности правосудия", – подчеркнул адвокат.

Военные корабли Украины вторглись на территорию РФ в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года. В результате силовой операции нарушители были задержаны, суда поставлены на прикол в Керчи, а экипажи арестованы на 2 месяца, напоминает "Царьград". По факту нарушения государственной границы России возбуждено уголовное дело.