Процедура произойдет после того, как военным огласят приговор

В Москве допускают вариант того, что в 2019-м военнослужащие Украины, задержанные за инцидент в Керченском проливе, отправятся на родину. При этом Киев вернет находящихся в заключении россиян. В этом уверены высокопоставленные чиновники обеих стран.

Инсайдер в российских дипломатических кругах сообщил, что сейчас обмен не может произойти, так как моряки не военнопленные, как считает Украина. Поэтому, по словам источника, необходимо дождаться того момента, когда завершится судебное дело. Однако многое в этом вопросе будет зависеть от готовности властей Незалежной сотрудничать.

"До выборов на Украине это вряд ли возможно, поскольку Петр Порошенко тут же начнет выдавать это за свою победу", – цитирует инсайдера газета "Известия".

Для Незалежной крайне важно вернуть домой задержанных моряков. Это подтвердили источники в правительственных кругах соседней страны. Они подчеркнули, что в тюрьмах Украины содержится много россиян, которых "можно предложить России". Украинский собеседник того же издания также отметил, что обмен, если и произойдет, то не раньше марта 2019-го.

В конце 2018-го президент России Владимир Путин говорил о том, что поднимать вопрос о подобной сделке с Киевом можно лишь после вынесения судом приговора морякам. В таком случае российское законодательство не будет нарушено, а украинцев можно будет отпустить по амнистии.

"До выборов с Петром Порошенко никто на эту тему напрямую разговаривать не будет. Сейчас его рейтинг настолько низкий, что ни один серьезный политик, тем более Владимир Путин, этого делать не будет", – считает депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Евгений Балицкий.

В конце ноября 2018 г. три корабля ВМС Украины нарушили территориальные воды России в Черном море. Пограничники ФСБ задержали моряков, которых российский суд поместил в СИЗО на два месяца.