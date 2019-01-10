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Адвокат одного из арестованных в Керченском проливе украинских военнослужащих заявил, что ФСБ просит продлить срок содержания под стражей его подзащитного и других задержанных.
"Лефортовский суд Москвы 15 января рассмотрит соответствующие ходатайства", – рассказал ТАСС юрист Сергей Бадамшин.
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