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Пентагон усилит военную поддержку Украины

Патрик Шэнахэн. Фото: www.globallookpress.com
США обещают Киеву сдержать "российскую агрессию"

Пентагон поддержит усилия украинской стороны по усилению обороны "на фоне агрессии РФ". Об этом заявили в военном ведомстве США после переговоров и.о. министра обороны Патрика Шэнахэна и Степана Полторака, которые состоялись в Брюсселе.

В частности, они касались инцидента в Керченском проливе. Как пишет "Укринформ", Шэнахэн осудил "атаку России на украинские корабли" и "подтвердил обязательства США сохранять давление на Россию с целью немедленного возвращения задержанных членов экипажа и кораблей".

Стоит отметить, что и.о. главы Пентагона просто повторил официальную позицию Вашингтона по этому вопросу, но о чем конкретно он договорился с Полтораком, так и не было объявлено.

Можно предположить, что НАТО усилит свою группировку в Черном море, о чем ранее уже заявлял Полторак. По его словам, почти ежемесячно в украинские порты будут заходить как постоянные группировки кораблей НАТО, так и ключевых союзников. При этом будут проводиться совместные учения.

Однако без членства в НАТО Украина не сможет спрятаться за боевые корабли альянса, как ей бы это хотелось, и по оценке эскпертов, идти на на конфликт с Россией из-за Украины на данный момент США не пойдут. На данный момент Запад продолжает "давить" санкциями, оказывая моральную и где-то финансовую поддержку Киеву, но не более того.

Александр ИЛЬИН
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