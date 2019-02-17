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Германия поддержала наказание Европы для России

Фото: www.globallookpress.com
В Берлине считают, что Москва должна расплачиваться за "агрессию" в Керченском проливе

Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф утверждает, что новые санкции ЕС, введенные против России из-за инцидента в Керченском проливе, являются умеренными.

"Я считаю, что политика санкций очень умеренна. Какие альтернативы? Военная эскалация? Ничего не делать?",

цитирует его РИА "Новости".

При этом Ламбсдорф подчеркнул, что в сложившейся ситуации экономические и персонализированные ограничения являются золотой серединой.

Ранее глава австрийского МИД Карин Кнайсль объявила о новых санкциях против России в ответ на "агрессивные" действия в Керченском проливе.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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