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Евросоюз вводит новые санкции против России. Поводом послужила провокация Украины в территориальных водах нашей страны. Об ограничительных мерах сообщила глава австрийского МИД Карин Кнайсль, пишет РИА Новости.
"Решение уже принято на соответствующем уровне",
– заявила министр.
О согласовании санкций против восьми россиян, которые причастны к конфликту в Керченском проливе, стало известно ранее. Предполагается, что официально решение озвучат после 18 февраля.
Напомним, накануне к европейцам с призывом ввести "азовский пакет" санкций обратился президент Украины Петр Порошенко. Евросоюз обещал поддержку.
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