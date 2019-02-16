Об очередных ограничительных мерах заявила глава австрийского МИД

Обвинения украинцев в "агрессии" приняли за чистую монету.

Евросоюз вводит новые санкции против России. Поводом послужила провокация Украины в территориальных водах нашей страны. Об ограничительных мерах сообщила глава австрийского МИД Карин Кнайсль, пишет РИА Новости.

"Решение уже принято на соответствующем уровне",

– заявила министр.

О согласовании санкций против восьми россиян, которые причастны к конфликту в Керченском проливе, стало известно ранее. Предполагается, что официально решение озвучат после 18 февраля.

Напомним, накануне к европейцам с призывом ввести "азовский пакет" санкций обратился президент Украины Петр Порошенко. Евросоюз обещал поддержку.