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Порошенко призывает ЕС ввести новые "азовские" санкции против России

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеИзвиняйтесь перед Украиной: Порошенко устроил скандал в Мюнхене
Москву мало наказали за "агрессию" в Керченском проливе, считает президент Незалежной

Украинский лидер продолжает донимать представителей Евросоюза, жалуясь на обидевшего соседа.

С очередной просьбой о поддержке Петр Порошенко обратился к представителю ЕС на переговорах по Brexit Мишелю Барнье. Киев настаивает, что законное задержание судов и арест моряков после провокации в Керченском проливе является агрессией с нашей стороны. А потому нужно больше ограничительных мер.

Президент Незалежной грезит о новом пакете "азовских санкций". О переговорах с Барнье говорится на официальном сайте главы Украины.

"Президент призвал собеседника поддержать введение нового "азовского пакета" санкций ЕС против Москвы",

отмечается в сообщении.

Собеседник Порошенко выразил "готовность поддерживать Украину". По крайней мере, так восприняли результаты переговоров в Киеве.

Провокацию в Керченском проливе три корабля ВМС Украины устроили в ноябре прошлого года. Суда нарушили границу России и вторглись в воды Черного моря. Требования наших пограничников моряки игнорировали. В результате корабли задержали, а экипажи отправили под арест.

Фоторепортаж
Украину ждет жесткий ответ за вторжение в воды России. LIVE
Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС
Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Республике Крым/ТАСС
Кристина ЧЕРНИКОВА
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