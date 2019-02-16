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Извиняйтесь перед Украиной: Порошенко устроил скандал в Мюнхене

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
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Лидер Незалежной сбежал от российских журналистов

На конференции по вопросам безопасности действующий пока президент был не совсем адекватен.

Неожиданный выпад он сделал в сторону наших журналистов. Корреспонденты телеканала "Россия-1" попытались побеседовать с Петром Порошенко, который проходил мимо. Однако тот наотрез отказался разговаривать и потребовал извинений. Охранник при этом отпихивал репортера, передает ТАСС.

"Российским телеканалам мы интервью не даем, пока вы не извинитесь перед Украиной",

– заявил Порошенко и поспешно скрылся из виду.

Напомним, в Мюнхене проходит конференция по безопасности в Восточной Европе. Лидер Незалежной выступит на панельной дискуссии.

Фоторепортаж
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Фото: GLOBAL LOOK press/Han Yan Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin
Фото: GLOBAL LOOK pressRon Sachs Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko Фото: GLOBAL LOOK press/Serg Glovny
Кристина ЧЕРНИКОВА
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