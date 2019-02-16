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"Адище": нестыковки на Крымском мосту вызвали панику

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
В набат традиционно забили на Украине

Транспортному переходу через Керченский пролив грозит коррозия, обрушения и бог весть что еще.

Очередную "серьезную проблему" Крымского моста разглядели на фотографиях. В Twitter их опубликовала блогерша, которой можно отдать пальму первенства в распространении фейков – RoksolanaToday&Крым. Сенсацию подхватили украинские СМИ. На свежих снимках диванные эксперты разглядели "несостыковки в плитах".

"Сеть привело в ужас качество строительства железнодорожной части Керченского моста",

пишет "Обозреватель".

 "Там пролеты не сходятся, швейлера (балки, я ... как оно правильно называется) несостыкованы, а на втором фото вообще адище, я так понимаю, мостики нагородили, чтоб с одного пролета на второй перейти",  "Я не мостостроитель, но коррозию металлов проходила. На фото выглядит дико арматура из бетона: в условиях влажности, тепла, соленой воды капец наступит быстро", – разоряются критики.

Впрочем, пыл ожидающих падения Крымского моста провокаторов быстро остудили.

" А чё фотки с технического моста?Курица ты,а не Роксолана", "Это стройка, ежели что, а не выставочный пейзаж".

Фоторепортаж
Крымский мост прогнулся
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Кристина ЧЕРНИКОВА
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