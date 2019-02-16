"Адище": нестыковки на Крымском мосту вызвали панику

В набат традиционно забили на Украине

Транспортному переходу через Керченский пролив грозит коррозия, обрушения и бог весть что еще.

Очередную "серьезную проблему" Крымского моста разглядели на фотографиях. В Twitter их опубликовала блогерша, которой можно отдать пальму первенства в распространении фейков – RoksolanaToday&Крым. Сенсацию подхватили украинские СМИ. На свежих снимках диванные эксперты разглядели "несостыковки в плитах".

"Сеть привело в ужас качество строительства железнодорожной части Керченского моста",

– пишет "Обозреватель".

"Там пролеты не сходятся, швейлера (балки, я ... как оно правильно называется) несостыкованы, а на втором фото вообще адище, я так понимаю, мостики нагородили, чтоб с одного пролета на второй перейти", "Я не мостостроитель, но коррозию металлов проходила. На фото выглядит дико арматура из бетона: в условиях влажности, тепла, соленой воды капец наступит быстро", – разоряются критики.

Впрочем, пыл ожидающих падения Крымского моста провокаторов быстро остудили.

" А чё фотки с технического моста?Курица ты,а не Роксолана", "Это стройка, ежели что, а не выставочный пейзаж".

