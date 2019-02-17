Порошенко призвал Россию сложить оружие в Донбассе

Лидер страны считает, что если Москва "отзовет" своих военных, то в Незалежной наступит мир

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что если Киев прекратит стрелять, то страна развалится. Об этом он сказал, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Политик подчеркнул, что его смущают призывы о том, что Россия и Украина должны сложить оружие.

"Если Россия прекратит стрелять, будет мир. Если Украина прекратит стрелять, не будет Украины",

– сказал он.

При этом Порошенко отметил, что Незалежная сейчас является показателем истории успеха. По его словам, властям удалось провести глубокие реформы во время вооруженного конфликта.

Украинский политолог, экономист Александр Дудчак считает, что слова политика активно поддерживает Вашингтон.

"Это продолжается уже не первый год и связано с тем, что американское начальство подтвердило правильность киевской линии. В Штатах говорят, что Россия во всём виновата, ведёт агрессивную политику в отношении Украины и провоцирует войну. Порошенко почувствовал, что можно продолжать свою риторику", – цитирует его RT.