Европа готовит Незалежную к установке ПРО

Киеву предложили радикальный способ сдерживания "агрессии" Москвы

Кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер считает, что Украина должна поучаствовать в создании европейской системы ПРО. Об этом он заявил на Мюнхенской конференции.

Он считает, что только такая мера способна остановить "агрессию" Москвы и сохранить безопасность в мире при выходе России и США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), передает РИА "Новости".

"Если бы мы, с французской и немецкой сторон, предложили (выйти из ДРСМД. – Прим. ред.) друзьям в Польше, Латвии и на Украине, <...> только представьте, мы могли бы вместе создать противоракетную оборону для ЕС",

– отметил Вебер.

Он подчеркнул, что многие страны, располагающиеся по соседству с Россией, могут положиться на поддержку Франции и Германии в вопросе безопасности.