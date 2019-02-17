"Растрепанная нация": Ющенко оскорбил украинцев

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Бывший глава Украины Виктор Ющенко считает, что в стране в данный момент живет "растрепанная нация".
По его словам, у граждан Незалежной нет четкой позиции по многим вопросам истории и нынешнего курса политики.
"Страна долго не имела государственности. У нас растрепанная, разносортная нация. Одна в Москву хочет, вторая – в Брюссель. Третья – на украинском языке (разговаривает), четвертая – на русском. Пятая хочет в московскую церковь ходить, шестая – кланяться Павлику Морозову, Чапаеву, Щорсу, Сталину",
– сказал Ющенко в интервью журналу "Країна".
Политик подчеркнул, что стране необходим покой, чтобы нация смогла объединится и тогда народ Незалежной будет совершенно другим.
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