"Растрепанная нация": Ющенко оскорбил украинцев

Политик призвал Киев оставить граждан в покое и дать им определиться со своей позицией

Бывший глава Украины Виктор Ющенко считает, что в стране в данный момент живет "растрепанная нация".

По его словам, у граждан Незалежной нет четкой позиции по многим вопросам истории и нынешнего курса политики.

"Страна долго не имела государственности. У нас растрепанная, разносортная нация. Одна в Москву хочет, вторая – в Брюссель. Третья – на украинском языке (разговаривает), четвертая – на русском. Пятая хочет в московскую церковь ходить, шестая – кланяться Павлику Морозову, Чапаеву, Щорсу, Сталину",

– сказал Ющенко в интервью журналу "Країна".

Политик подчеркнул, что стране необходим покой, чтобы нация смогла объединится и тогда народ Незалежной будет совершенно другим.