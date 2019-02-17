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"Растрепанная нация": Ющенко оскорбил украинцев

Виктор Ющенко. Фото: www.globallookpress.com
продолжение "Это другая страна": экс-президент Украины признал потерю Донбасса
Политик призвал Киев оставить граждан в покое и дать им определиться со своей позицией

Бывший глава Украины Виктор Ющенко считает, что в стране в данный момент живет "растрепанная нация".

По его словам, у граждан Незалежной нет четкой позиции по многим вопросам истории и нынешнего курса политики.

"Страна долго не имела государственности. У нас растрепанная, разносортная нация. Одна в Москву хочет, вторая – в Брюссель. Третья – на украинском языке (разговаривает), четвертая – на русском. Пятая хочет в московскую церковь ходить, шестая – кланяться Павлику Морозову, Чапаеву, Щорсу, Сталину",

сказал Ющенко в интервью журналу "Країна".

Политик подчеркнул, что стране необходим покой, чтобы нация смогла объединится и тогда народ Незалежной будет совершенно другим.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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