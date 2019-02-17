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Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Донбасс уже никогда не станет таким регионом, каким он был до войны.
По его словам, жители будут требовать больше свободы и прав. При этом на Донбасс не сможет повлиять даже новый президент.
"Слушайте, там другая страна",
– сказал Кравчук в эфире телеканала ZIK.
Он подчеркнул, что Киев должен определиться с тем как поступить с этим регионом, чтобы не потерять территорию и суверенитет.
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