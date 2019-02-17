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Экс-президент Украины признал потерю Донбасса

Леонид Кравчук. Фото: www.globallookpress.com
Регион уже отвык находиться под управлением Киева

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Донбасс уже никогда не станет таким регионом, каким он был до войны.

По его словам, жители будут требовать больше свободы и прав. При этом на Донбасс не сможет повлиять даже новый президент.

"Слушайте, там другая страна",

сказал Кравчук в эфире телеканала ZIK.

Он подчеркнул, что Киев должен определиться с тем как поступить с этим регионом, чтобы не потерять территорию и суверенитет.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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