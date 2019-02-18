Украина нашла способ остановить Россию

Киев вновь позвал на помощь Европу

Международное сообщество обязано как можно скорее найти управу на Россию. Ведь "агрессор" не остановится ни перед чем для защиты своих экономических интересов. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.



"Все в ЕС прекрасно понимают, что, устроив открытую агрессию против наших кораблей в Азовском море и захватив украинских моряков, Россия в который раз показала, что ни перед чем не остановится, если на кону будут стоять ее экономические или политические интересы. Если сама не остановится, то ее необходимо остановить",

– написал дипломат на своей страничке в Facebook.

Он намерен раз за разом поднимать этот вопрос в ходе встреч и выступлений на Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит в эти дни. "Над этим будем работать", – пообещал глава украинского МИД.





Климкин также выразил надежду на то, что недавние визиты министров иностранных дел Литвы, Эстонии, Латвии, Польши, Дании и Чехии в Мариуполь дали им "яркую картину того, насколько маниакально Россия пытается обескровить Приазовье".

"Очень легко представить, что может произойти в Балтийском регионе, если Кремль вдруг решит защитить свой "Северный поток – 2". Поэтому ответ Европы должен быть жестким: санкции, противодействие "Северному потоку – 2" и освобождение украинских военнопленных моряков. И в то же время "мягким" – помощь украинскому Югу и Донбассу, который страдает от российской агрессии", – указал дипломат.

В Совете Федерации заявления украинского министра назвали "очередной истерией украинской власти", которая тщетно пытается удержаться на плаву.

"Климкин по любому поводу пинает свою малую родину, пытается укусить Россию, в которой он родился и учился. Им проводится огромная работа по тиражированию антироссийской истерии на всех международных площадках", – заявил RT первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По словам сенатора, Климкину придется ответить за свои слова и поведение "перед собственным народом". "Если Россия – враг, то почему же они (украинские власти) увеличивают товарооборот и требуют оставить транспортировку газа в Европу через свою территорию", – задался вопросом политик.

Между тем европейцам заявления Климкина показались более убедительными, чем доводы здравого смысла. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Брюссель усилит ограничения в отношении России из-за ситуации в Керченском проливе. Соответствующее решение, по ее словам, будет принято "в ближайшие недели".