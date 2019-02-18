Украина нашла способ остановить Россию

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Международное сообщество обязано как можно скорее найти
управу на Россию. Ведь "агрессор" не остановится ни перед чем для
защиты своих экономических интересов. С таким заявлением выступил министр
иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Все в ЕС прекрасно понимают, что, устроив открытую агрессию против наших кораблей в Азовском море и захватив украинских моряков, Россия в который раз показала, что ни перед чем не остановится, если на кону будут стоять ее экономические или политические интересы. Если сама не остановится, то ее необходимо остановить",
– написал дипломат на своей страничке в Facebook.
Он намерен раз за разом поднимать этот вопрос в ходе встреч и выступлений на Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит в эти дни. "Над этим будем работать", – пообещал глава украинского МИД.
Климкин также выразил надежду на то, что недавние визиты министров иностранных дел Литвы, Эстонии, Латвии, Польши, Дании и Чехии в Мариуполь дали им "яркую картину того, насколько маниакально Россия пытается обескровить Приазовье".
"Очень легко представить, что может произойти в Балтийском регионе, если Кремль вдруг решит защитить свой "Северный поток – 2". Поэтому ответ Европы должен быть жестким: санкции, противодействие "Северному потоку – 2" и освобождение украинских военнопленных моряков. И в то же время "мягким" – помощь украинскому Югу и Донбассу, который страдает от российской агрессии", – указал дипломат.
В Совете Федерации заявления украинского министра назвали "очередной истерией украинской власти", которая тщетно пытается удержаться на плаву.
"Климкин по любому поводу пинает свою малую родину, пытается укусить Россию, в которой он родился и учился. Им проводится огромная работа по тиражированию антироссийской истерии на всех международных площадках", – заявил RT первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
По словам сенатора, Климкину придется ответить за свои слова и поведение "перед собственным народом". "Если Россия – враг, то почему же они (украинские власти) увеличивают товарооборот и требуют оставить транспортировку газа в Европу через свою территорию", – задался вопросом политик.
Между тем европейцам заявления Климкина показались более убедительными, чем доводы здравого смысла. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Брюссель усилит ограничения в отношении России из-за ситуации в Керченском проливе. Соответствующее решение, по ее словам, будет принято "в ближайшие недели".
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