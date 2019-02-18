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Украинцы угрожают арестовать российских моряков

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
продолжениеКиев отказался от западных подачек
В Незалежной готовы пойти на зеркальный ответ России из-за конфликта в Керченском проливе

Защита украинских моряков, которых задержали за нарушение границы РФ в Черном море, считает, что исход судебного процесса ничем хорошим для Москвы не обернется. По словам адвоката военных Ильи Новикова, Киев может воспользоваться случаем и захватить российских моряков.

По его словам, Россия в этом деле не соблюдает Женевскую конвенцию. По ней, уверен Новиков, моряки считаются военнопленными, так как между двумя странами якобы есть "вооруженный конфликт" на фоне Крыма и Донбасса. Поэтому украинцев нельзя держать запертыми в одном помещении.

Как заявил адвокат, россияне обязаны признать арестованных военнопленными и решить вопрос с их размещением. Он также не согласен с тем, что сотрудники ВМС Украины вошли в территориальные воды РФ в Черном море, назвав эту границу "виртуальной". Поэтому, как рассказал Новиков "Новой газете", решение суда "в плохом варианте для Москвы будет как малайзийский "Боинг", в меньшем масштабе".

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

"Это повод наложить новые санкции, вроде запрета российским судам заходить в порты какой-нибудь страны. <...> И это может быть поводом для Украины дождаться момента и захватить кого-нибудь из российских военных и начать над ними также экспериментировать в суде",

– отметил адвокат.

Новиков не видит проблемы в том, чтобы Незалежная зеркально ответила России, потому что в подобных ситуациях всегда играют две стороны. При этом единственный выход из сложившейся ситуации, чтобы Москва отпустила моряков "просто так".

Три военных корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ в Керченском проливе в конце ноября 2018-го. Российский суд отправил моряков в СИЗО на два месяца. В ЕС, который не реагирует на доводы Москвы и поддерживает украинцев, уже заявили, что усилят санкции против России в ближайшие недели. 

Полина ИВАНОВА
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