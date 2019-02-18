Без заграничных кредиторов страна умрет с голоду

Киеву необходимо в кратчайшие сроки разорвать отношения с Международным валютным фондом (МВФ), чтобы пересесть с кредитной иглы на полное самообеспечение. С таким требованием выступил руководитель профсоюза Министерства внутренних дел, кандидат в президенты Украины Илья Кива.



"Мы должны прекратить кормить жизнями наших неродившихся детей тех же коммерсантов за границей, которые выдают нам под баснословные проценты кредиты. Это не помощь, это кабала, которая убивает мою страну",

– заявил политик в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, западные кредиторы постепенно прибирают страну к рукам: "Сегодня они забрали у нас лес, заберут землю и Украины не будет ". Поэтому Кива выступает за полный и окончательный "разрыв с МВФ".

Кредитная зависимость, в которой пребывает Незалежная, губительно сказывается на экономике страны. Фактически Киев вынужден постоянно брать взаймы, чтобы погасить проценты по предыдущим кредитам. Деньги на развитие инфраструктуры практически не поступают, а размер государственного долга постепенно растет. Однако в настоящий момент у Украины нет альтернативных источников для погашения бюджетного дефицита. Если страна откажется от кредитной помощи, ей придется объявить дефолт. Экономика Украины развалится окончательно, что в первую очередь ударит по миллионам простых граждан, которые останутся без средств к существованию.

Поэтому другие кандидаты в президенты, в том числе один из лидеров предвыборной гонки, экс-премьер Юлия Тимошенко, обещают договориться с МВФ о новой программе финансирования на более выгодных для Украины условиях, сообщал сайт партии "Отечество".

Отказ от кредитных средств – не единственное радикальное предложение Ильи Кивы в экономической сфере. Так, он выступает за реприватизацию крупнейших промышленных предприятий, которые в 90-е гг. перешли в частную собственность "преступным путем".

"Я говорю о стратегических предприятиях, которые были отданы в руки этим "капитанам бизнеса". Металлургические заводы, заводы химической промышленности должны быть под контролем государства. И приносить прибыль не офшорному счету, а наполнять бюджет, с которого мы будем платить деньги. Обязательно над природными ресурсами контроль, разрыв монополий", – указал кандидат в президенты.

Выборы главы государства на Украине состоятся 31 марта. В них примет участие несколько десятков кандидатов. Главными претендентами на выход во второй тур считаются Юлия Тимошенко, шоумен Владимир Зеленский, лидер партии "Гражданская инициатива" Анатолий Гриценко и действующий президент Петр Порошенко.