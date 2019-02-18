Украинцам рекомендовали отправлять детей с температурой в школу

Родители не должны отлынивать от работы под предлогом, что ребенок нездоров

Дети могут посещать образовательные учреждения и прочие общественные места, даже если у них сильный насморк, кашель и температура 37,8°. Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

По ее мнению, украинцы слишком перестраховываются, оставляя дома ребенка, у которого уже прошла острая фаза заболевания. Если он бодр, весел, у него нет сыпи и температура ниже 38°, то – в школу без разговоров.

"Исключения составляют периоды эпидемии гриппа. В такое время кашель, насморк или больное горло – веская причина оставить ребенка дома", – написала главный медик Незалежной в Facebook.

Супрун не впервые поражает своими советами. В частности, она рекомендовала отменить флюорографию, а на туберкулез проверять при помощи опроса. Кроме того, она отрицала дезинфицирующее свойство перекиси водорода, разрешала мочить пробу Манту и запретила использование на Украине российских вакцин, в результате чего в стране вспыхнули эпидемии кори и дифтерии.

На столь странные советы министра здравоохранения, прозванную в народе "доктором Смерть", в конце концов обратили внимание власти. Решением суда чиновницу, имеющую американское гражданство, сняли с должности. Но фактически она осталась во главе ведомства с приставкой "исполняющая обязанности" и продолжила свой курс.