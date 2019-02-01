В Киеве придумали, как помочь гражданам справиться с растущими ценами

Отмена запрета на продажу продуктов питания с истекшим сроком годности – вот что поможет малоимущим украинцам не умереть от голода. С таким мнением выступил глава Научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз "ТЕСТ" Валентин Безрукий.

Он напомнил, что даже в столь уважаемых странах, как Германия, есть сеть супермаркетов, где можно со скидкой приобрести просроченную еду. На Украине это запрещено, хотя на полках и встречаются товары, срок годности которых давно миновал. Но если внести изменение в законодательство, жители Незалежной смогут покупать просрочку вполне легально и осознанно.

"Он же видит, что продукт просроченный, он покупает этот продукт на свой страх и риск", – заявил Безруцкий в эфире ObozTV. "Такая сеть пользовалась бы спросом, потому что я не могу сказать, что у нас население шикует по жизни", – привел эксперт железный довод в пользу просрочки.

Причем, по его мнению, такая экономия не повредит здоровью граждан.

"Например, молоко достаточно быстро портится. Но если была хорошая термическая обработка, то, возможно, на следующий день оно еще не будет просроченным", – пояснил Безруцкий.

Действительно, с нынешним ростом тарифов на Украине гражданам приходится экономить на всем, чтобы не умереть с голоду. Не успели люди адаптировать семейный бюджет к повышенным ценам на газ и отопление, как грянул новый гром.

По решению Нацкомиссии, с 1 февраля жители Киева будут платить за воду и водоотведение на 11,4% больше, информирует "Корреспондент". Это притом, что в октябре прошлого года тарифы на воду уже повышались на 20%.

А впереди очередное увеличение цен на газ – с 1 мая на 20%. По соглашению с МВФ.