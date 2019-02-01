Пожилого механика доставят на берег и окажут медицинскую помощь

Моряк из Незалежной почувствовал острое недомогание, когда его судно находилось в районе Керченского пролива. Украинцу срочно необходима помощь врачей, сообщили журналистам в Азово-Черноморском филиале Морской спасательной службы



По словам спасателей, к ним поступил сигнал о том, что член экипажа одного из судов заболел. Однако пока что о помощи их никто не просил.

"К нам по этому поводу никто не обращался. Это гражданин Украины, с пограничными властями вопрос надо решать, а потом уже кто-то должен обращаться официальным образом. Пока просто есть сообщение, что заболел человек на борту",

– передает ТАСС слова сотрудника спасательной службы.

Между тем в пресс-службе Росморречфлота дали более подробную информацию об инциденте. По данным ведомства, ЧП приключилось со вторым механиком с судна "Канопус" 1948 года рождения. Однако что именно с ним стряслось, до сих пор неизвестно.

"На теплоходе "Канопус" заболел второй механик, нужна помощь. В этот момент теплоход находился на стоянке, ему рекомендовали подойти ближе к берегу, он пришел, стал на якорь. Моряка сейчас будут снимать и доставят на берег в район порта "Кавказ", – отметили в Росморречфлоте.