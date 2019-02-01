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Эпидемия на Украине вызвала панику в США

Фото: www.globallookpress.com
Киев предпочитает закрывать глаза на опасное положение дел

Ситуация, сложившаяся с заболеваемостью корью в Незалежной, пока не привела к введению дополнительных проверок для приезжающих из Украины в Соединенные Штаты граждан.

Об этом посольство США сообщило УНН в ответ на сделанный запрос. 

 "Соединенные Штаты внимательно отслеживают ситуацию с корью в Украине", – подчеркнули в дипломатическом представительстве. 

В посольстве добавили, что Вашингтон помогает Киеву решать проблему с вакцинацией от заболевания.

Между тем исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун 30 января объявила, что ее ведомство не будет объявлять эпидемию кори, хотя многие врачи считают, что именно такая ситуация сложилась в стране.

Валентина МАЙОРОВА
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