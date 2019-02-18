Киев открыл охоту на ОБСЕ в Донбассе

Наблюдателей собирались подорвать и свалить их смерть на "сепаратистов"

Серия взрывов в центре Донецка была организована украинскими спецслужбами. Тем самым Киев намеревался дестабилизировать обстановку в столице непризнанной республики и напугать членов наблюдательной миссии. Киев ничем не рисковал: в том случае если бы кто-то из европейцев погиб, ответственность за взрывы можно было бы возложить на местных силовиков.



В Министерстве внутренних дел ДНР сегодня утром сообщили о трех взрывах в Ворошиловском районе города. В результате, по счастливой случайности, никто не погиб и не пострадал. Недалеко от места происшествия расположены резиденция главы республики и гостиница, в которой живут представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Замначальника Народной милиции Эдуард Басурин в беседе с журналистами отметил, что организаторы взрыва преследовали цель запугать западных наблюдателей.

По мнению донецкого политического аналитика Романа Манекина, атака на Донецк связана с предвыборной кампанией на Украине.

"У меня есть сведения, что взрывы были и в других населенных пунктах ДНР. Пока трудно дать оценку этим событиям, но я предполагаю, что это, конечно же, спланированная акция, и она имеет отношение к предвыборной кампании на Украине. Также совершенно ясно, что она осуществлялась по приказу верховного командования Украины. Что касается деталей, то нужно время, чтобы оценить ситуацию",

– заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

По первоначальной версии, произошедшие в центре Донецка взрывы предположительно были устроены украинскими беспилотными летательными аппаратами. Однако позднее управление Народной милиции ДНР опровергло эту информацию. Представитель республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня рассказал журналистам, что на месте одного из взрывов был найден фрагмент электродетонатора, отмечает РИА ФАН.

Возможно, версия об атаке незалежного дрона была связана с тем, что на прошлой неделе донбасские военные сбили беспилотник Вооруженных сил Украины. Он был запущен для того, чтобы откорректировать огонь по Донецку, сообщили в Народной милиции.

В Донецкой и Луганской народных республиках в преддверии президентских выборов на Украине были мобилизованы все силы. Местное руководство ждет провокаций со стороны украинской армии или даже массированного наступления. Так, за последнюю неделю военнослужащие ВСУ 173 раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв районы 23 населенных пунктов. Интенсивность обстрелов в последнее время заметно усилилась.