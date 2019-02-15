Добровольцы приготовились к осаде Донбасса

На фоне предвыборной гонки на Украине мятежный край мобилизует силы

Добровольцы готовы собраться в срочном порядке, если Киев предпримет какие-либо силовые провокации в зоне разграничения в Донбассе. Об этом сообщил экс-председатель Совета министров ДНР, глава Союза добровольцев шахтерского региона Александр Бородай в ходе совещания организации, которое проходит в Москве в пятницу, 15 февраля.

"Если ситуация того потребует, мы мобилизуем добровольческое движение в самые кратчайшие сроки",

– цитирует бывшего руководителя Совмина народной республики Telegram-канал WarGonzo.

По мнению Бородая, "в разгар выборной гонки от Киева можно ожидать чего угодно".

На совещании добровольцев присутствует помощник президента России Владислав Сурков.

Как пишет WarGonzo, главной задачей участников встречи является обсуждение плана действий в условиях идущей сейчас предвыборной президентской кампании на Украине. Выборы, напоминаем, должны состояться 31 марта.





В самом Донецке сегодня подсчитали потери за неделю – семь ополченцев погибли, еще четверо получили ранения в зоне разграничения в ДНР. Такие данные привела представитель аппарата омбудсмена ДНР Дарья Морозова, пишет "Интерфакс".

А согласно отчету замначальника управления Народной милиции республики Эдуарда Басурина, силовики ВСУ за прошедшую неделю 173 раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв районы 23 населенных пунктов. Причем, добавил он, интенсивность обстрелов в условиях существующего сейчас "рождественского" перемирия лишь увеличивается.

В свою очередь, и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко рассказал на брифинге в "ЛуганскИнформЦентре", что украинские силовики за неделю выпустили по территории Луганщины около 600 мин.

