Радостные украинцы не упустили случая позлорадствовать и дать советы главе Незалежной

В украинской столице подожгли фирменный магазин Roshen. Вспыхнула витрина торговой точки, которая принадлежит компании лидера Незалежной Петра Порошенко. Меньше чем за 20 минут пожар был потушен.

К счастью, никто не пострадал. Ни одна конфета не сгорела, иронично отметили интернет-пользователи в комментариях к видеозаписи в Facebook, которую выложил в соцсеть "Информатор". Очевидцы утверждают, что магазин вспыхнул не просто так. По их словам, поджигатель – мужчина в военной форме. Он облил витрину ведром бензина. Информация проверяется правоохранителями.

Фолловерам же новость не понравилась из-за ее якобы отсутствия. Они принялись обсуждать ЧП, что называется, с огоньком. (Орфография и пунктуация – авторские.)+



"Так себе новость, "горел". Вот если бы "сгорел". Вот это новость!!!", "Надо , чтобы все магазины сгорели", "ЕСЛИБ. Хотели то. Сожлибы. просто пошутил кто то", "Подкиньте дров",

– написали, вероятнее всего, охотники до криминальной хроники.

"Гле Порох?" – позлорадствовал еще один "комментатор", обыграв таким образом фамилию владельца сладкого предприятия.

"Горячий шоколад", – парировал другой.

Участники виртуальной полемики обсудили также состав конфет шоколадной фабрики, отметив прекрасное свойство горения продуктов, напичканных "химией".

"Пальмовое масло Хорошо горит, хватит травить людей", "Меньше химии в шоколадках надо, Петро!"

– ехидно отметили злопыхатели.

К слову, искренне сочувствующих среди авторов сообщений не нашлось – видно, допек пан Порошенко свой народ.