Украинская актриса считает, что ее родина должна изолироваться от России

Артистка Ада Роговцева без стеснения выразила свое недовольство россиянами.

Народная артистка СССР заявила, что жители РФ всегда с высокомерием относились к украинцам. Да еще, к тому же, унижали жителей соседнего государства, считая, что они хуже, а их нация вымышленная, и язык выдуман.

Актриса, раскритиковавшая россиян, отметила, что никогда не позволяла им относиться к себе снисходительно. При этом она пожаловалась, что раньше в России могли работать только те, кто знал русский язык. Впрочем, для нее это не было проблемой – она говорила без акцента. Роговцева придерживается невысокого мнения о жителях России еще и из-за того, что в нашей стране Крым всегда считали своим.

"Их нельзя переговорить, переучить, наверное, надо изолировать себя от них", – посетовала актриса, знаменитая ролями в фильмах "Адмиралъ" и "Тарас Бульба", в интервью изданию ZIK.