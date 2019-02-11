В России надеются, что украинские власти протрезвеют и сами все поймут

Соединенные Штаты не заинтересованы в улаживании конфликта в Донбассе дипломатическим путем. Они тщательно готовят Украину к силовому решению проблемы. Такое поведение губит в зародыше все попытки наладить диалог между противоборствующими сторонами, заявили в российском МИД.



Главным виновником обострения ситуации на востоке Незалежной наша страна называет спецпредставителя США по Украине Курта Волкера. Недавно он заявил в одном интервью, что не собирается приезжать на переговоры в Москву до тех пор, пока не будут освобождены украинские моряки, арестованные после инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Дипломат выразил надежду, что сможет посетить РФ в 2019 г., "как только моряков действительно освободят".

Комментируя заявления Волкера, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин напомнил, что американский спецпредставитель "неоднократно озвучивал такую позицию".

"Для ее усиления госдепартамент даже грозит дополнительными санкциями в случае, если украинские моряки не будут отпущены. Хотя американская сторона прекрасно осведомлена, что речь идет не о каких-то невинных жертвах, а о лицах, совершивших нарушение российской государственной границы. В отношении них сейчас ведется уголовное разбирательство. Слово – за судом", – приводит слова российского дипломата РИА "Новости".

По мнению Карасина, "не очень похоже, что американского спецпредставителя на самом деле беспокоит судьба моряков". Вся эта история используется лишь как предлог для усиления давления на Россию. Потому что в противном случае Волкер бы изначально "занимался поиском путей устойчивого мирного урегулирования внутреннего конфликта на Украине" и следовал бы духу минских соглашений, как это предписывается его мандатом.

"С момента своего назначения в 2017 г. Курт Волкер последовательно проводил линию не на налаживание диалога между конфликтующими сторонами – киевским режимом и Донбассом, а на усиление военно-технического сотрудничества Вашингтона с Киевом, подталкивая его к силовому варианту действий, поставку ВСУ летальных вооружений", – пояснил замглавы МИД РФ.

В Москве надеются на то, что новая украинская власть не поддастся на провокации из-за океана и предпочтет решать конфликт мирным путем. Карасин рассчитывает на то, что рано или поздно в головах украинцев наступит "протрезвление" и к власти придут политики, которые умеют "отвечать за взятые на себя обязательства и реально оценивать ситуацию".

"Хочется верить, что в Киеве все-таки возобладает линия не на конфронтацию, а на конструктивный диалог с Россией", – добавил замминистра.