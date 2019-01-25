Постмайданные власти с помощью британцев решили победить Москву руками этнических русских

Хакеры выудили новую порцию документов, связанных со скандальным госпроектом Соединенного Королевства Integrity Initiative, в которых говорится о планах украинских военных по подготовке Незалежной к 100-летней войне с Россией.

В обнародованных в пятницу отчетах британцев сообщается, что пять сотрудников-резервистов военной разведки Украины в возрасте от 45 до 53 лет выезжали в Великобританию с 6 по 13 июля, пишет РИА "Новости". Однако не указывается год визита.

Из документов следует, что все граждане Незалежной, кроме одного человека, владели английским языком и являлись этническими русскими. Также отмечается, что двое резервистов ранее были полковниками КГБ, еще двое – командовали бригадами, а последний "почти наверняка" служил в ГРУ.

Хакеры Anonymous "дали ясно понять, что Украина готовится к длительной войне, украинской "столетней войне", как один из них заявил", указано в документе.

Проект Integrity Initiative, целью которого является борьба с "российской пропагандой и фейковыми новостями", создан в 2015 г. и финансируется правительством Великобритании. Также ему выделяют гранты Госдеп США, НАТО и соцсеть Facebook. Приблизительная цена расходов за последний финансовый год, который заканчивается в марте этого года, составляет $2,51 миллиона.

Накануне украинский националист Андрей Билецкий заявил, что Киеву необходимо "голой" силой "вернуть" Незалежной некие земли на Кавказе, а также Крым и Донбасс, поскольку там якобы сохраняется украинскость.

Между тем, как считает военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец, украинские генералы не могут не отдавать себе отчет, в каком ужасном положении находятся ВСУ. В комментарии РИА ФАН он выразил мнение, что власти Незалежной на самом деле понимают, что воевать с Россией – самоубийство. Он считает, что "украинцы спекулируют на собственной глупости", но вряд ли посмеют перейти черту.

