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Вместо Крыма: россияне предложили Украине отобрать Аляску

Фото: www.globallookpress.com
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Слова Киева о том, что Незалежной нужно вернуть полуостров, вызвали только смех

Депутат Верховной рады Андрей Билецкий рассказал о том, что Украине стоит пойти войной на Россию в ближайшее время, чтобы взять под контроль Крым, Кубань и Кавказ. Однако жители нашей страны пришли в недоумение от убежденности политика в том, что бедным украинцам, государство которых разваливается на глазах, удастся победить такого грозного соперника.

Российские интернет-пользователи порекомендовали "самой сильной армии ВСУ" перед войной "одеться поприличнее и не пить горилки", потому что брать их в плен в пьяном виде будет неудобно. А некоторые в шутку предложили им не мелочиться и захватить заодно Аляску.

"Билеты на просмотр этой комедии где будут?" – полюбопытствовал один россиянин в Twitter.

Многие комментаторы слов Билецкого уверены, что депутатов Рады пора отправить "в палату №6", чтобы они прекратили публично себя позорить подобными глупостями. 

"Оказывается, Армения, Азербайджан и Грузия исконные земли Украины", – поделился своим шоком еще один россиянин.

Ранее Билецкий заявил, что на Кубани и Кавказе когда-то был высокий уровень национальной украинской осознанности. Однако из-за того, что эти территории долгое время не входили в состав Незалежной, произошла русификация. Нардеп призвал соотечественников не медлить и "голой силой" отобрать Крым, пока не поздно, ведь через 30-50 лет возвращать будет уже некого. 

Полина ИВАНОВА
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