Прислушиваться к странным суждениям европейцев Россия не собирается

Призывы Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) к Москве немедленно освободить украинских военных моряков, задержанных за незаконное проникновение на территорию РФ, по меньшей мере нелогичны. Об этом заявил глава комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"Любой гражданин, нарушивший границы Российской Федерации, безусловно, должен ответить по закону. Идет следствие, будет принято судебное решение. Россия сегодня действует исключительно согласно требованию международного и национального законодательства", – подчеркнул Гемпель в интервью РИА "Новости".

В четверг, 24 января, в ПАСЕ приняли резолюцию, призывающую Россию немедленно освободить украинских моряков и обеспечить их медицинской, юридической и консульской помощью. Представители Украины требовали, чтобы в тексте прозвучал термин "военнопленные", однако в ПАСЕ нашлись здравомыслящие люди, которые не пошли на провокацию.

Резолюция ПАСЕ носит рекомендательный характер, то есть отражает взгляды членов ассамблеи на события. В связи с этим вызывает удивление, как можно выносить суждения, не будучи знакомыми с истинным положением дел. Впрочем, когда речь идет о России и, в частности, Крыме, для Запада уже стало нормой не вникать в суть вещей, отметил Гемпель.

"Для того чтобы оценить обстановку или хотя бы подойди объективно к этим вопросам, нужно, конечно же, приехать в Крым и спросить, что говорят здесь. Приезжайте, посмотрите, Крым открыт для всех", – призвал парламентарий.

Корабли ВМС Украины незаконно пересекли границу РФ 25 ноября. Требования пограничников РФ они игнорировали. В результате силовой операции ФСБ РФ нарушители были задержаны. Среди членов экипажей оказались сотрудники СБУ. Идет следствие.